МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) просит правительство РФ допустить финансовые организации с иностранным участием к совершению сделок с бумагами стратегических предприятий, обращающихся на российских биржах, следует из письма ассоциации на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Российские акции в 2023 году: ожидание и реальность

Как следует из документа, установленный указом президента РФ в августе временный запрет на совершение сделок и операций с принадлежащими иностранцам из недружественных стран долями стратегических предприятий России затронул не только иностранных лиц, но и российские финансовые организации, имеющие иностранных акционеров или участников, но находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц.

"В связи с этим находящиеся под фактическим контролем российских юридических или физических лиц российские финансовые организации, имеющие иностранных участников, лишены возможности полноценно обслуживать российских инвесторов. Также управляющие компании паевых инвестиционных фондов, среди владельцев паев которых помимо подавляющей доли российских граждан есть и иностранные лица, вынуждены избегать совершения сделок со значительным количеством российских акций, что снижается качество управления", — говорится в письме.

При этом, отмечает НАУФОР, иностранные лица — владельцы инвестиционных паев ПИФов — не принимают инвестиционных решений и не влияют на их принятие управляющими компаниями таких фондов. А предусмотренные указом меры, как считает ассоциация, приводят к ограничению прав значительного числа граждан и юридических лиц, инвестирующих на внутреннем фондовом рынке, причинению им финансовых убытков и в конечном итоге негативно сказываются на доверии к российскому финансовому рынку. СМИ: ADNOC планирует разместить на бирже акции газового бизнеса

"С учетом изложенного просим вас рассмотреть возможность направления правительством… в администрацию президента… предложения исключить применение требований указа к сделкам (операциям) с акциями стратегических предприятий, обращающимися на организованных торгах российских организаторов торговли, совершаемым лицами, находящимися под контролем российских физических или юридических лиц", — уточняется в письме.

Тем временем, как сообщала Московская биржа в ноябре, для контролируемых иностранных компаний (КИК) из недружественных стран недоступны акции 73 стратегических предприятий, торгующихся на площадке.