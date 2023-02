МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Японский рынок акций во вторник закрылся с понижением. Настроения инвесторов ухудшились после публикации опроса представителей бизнеса, согласно которому в феврале производственная активность в стране продемонстрировала наиболее сильное падение за последние 30 месяцев. Российский рынок акций усилил утренний рост

Индекс Nikkei закрылся с понижением на 0,21% до 27 473,10 пункта. Лидерами снижения стали бумаги потребительского сектора, поскольку ослабление производственной активности говорит о том, что третья по величине экономика мира, возможно, продолжает страдать от падающего спроса и давления издержек.

Более общий биржевой индекс Topix ушел на негативную территорию во второй половине дня и закрылся с понижением на 0,11% до 1997,46 пункта. Таким образом, ключевой индекс не смог удержаться на своем внутридневном максимуме 2003,46 пункта, которого в предыдущий раз достигал в конце ноября.

Индексы ушли в минус на фоне общего ослабления на азиатских рынках и снижения фьючерсов на фондовые индексы США, поскольку инвесторы по-прежнему опасаются, что ФРС продолжит ужесточать свою денежно-кредитную политику, чтобы затормозить инфляцию.

Рынки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Президентского дня.

Ожидания касательно денежно-кредитной политики в США и Японии, вероятно, будут оставаться в центре внимания участников рынка до конца недели, считает главный стратег-макроэкономист по Японии в Nomura Securities Нака Мацудзава.

В пятницу вступающий в должность глава Банка Японии Кадзуо Уэда должен выступить в парламенте. В этот же день должны быть опубликованы данные по инфляции за январь, которая, согласно опросу Reuters, ускорилась почти до 41-летнего максимума, превысив 4%.

Главными аутсайдерами в составе Nikkei во вторник стали бумаги ретейлеров J. Front Retailing Co Ltd и Takashimaya Co Ltd, подешевевшие на 2,9% и 2,6% соответственно.

В число лидеров роста вошли бумаги шинной компании Yokohama Rubber Co Ltd и производителя бумаги Nippon Paper Industries Co Ltd, прибавившие 5,4% и 4,90% соответственно.

В целом в составе Nikkei подорожали 119 бумаг, подешевели 96 бумаг и не изменились в цене 10.

Наибольшее процентное снижение в составе Topix показали акции шарикоподшипниковой компании Tsubaki Nakashima Co Ltd и компании недвижимости Land Co Ltd, упавшие на 12,7% и 10,0% соответственно.

Акции производителя промышленного оборудования Altech Co Ltd и химической компании Soda Nikka Co Ltd прибавили 16,2% и 12,1% соответственно.

Акции производителя электроники Hosiden Corp прибавили 7,5% после того, как City Index Eleventh Co объявила, что приобрела в нем 5,3%-ную долю.

В составе Topix подорожали 1185 бумаг, подешевели 867 бумаг, не изменились в цене — 111.

Иена в паре с долларом ослабела на 0,11% до 134,38.

Ранее во вторник были опубликованы данные, согласно которым производственная активность в Японии снизилась четвертый месяц подряд. При этом активность в секторе услуг растет уже в течение шести месяцев на фоне дальнейшего смягчения санитарных ограничений по COVID-19.

В прошлом месяце правительство страны заявило, что в мае собирается понизить оценку риска, который COVID-19 представляет для общественного здоровья.