МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном показывают снижение, свидетельствуют данные торгов. На индексы влияет динамика американских бирж. Биржи Европы снизились на опасениях ужесточения политики центробанков

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,25% — до 3 298,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,16%, до 2 126,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,05%, до 20 540 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,46% — до 2 423,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,46%, до 7 302,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,29%, до 27 119,5 пункта.

Распродажа на фондовых рынках США отразилась на азиатских индексах. Во вторник биржи Уолл-стрит снизились на 2%.

Инвесторы продолжают ждать сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике. В среду ожидается публикация протокола февральского заседания ФРС. Американский регулятор на фоне высокой инфляции придерживается более жесткой политики по ставке, что усиливает риски рецессии.

По словам управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, более сильные экономические показатели из США дают рынкам основания полагать, что ФРС продолжит "ястребиную" политику.