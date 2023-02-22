МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций после роста на старте торгов незначительно снижается, следует из данных торгов на Московской бирже.

Московская биржа

Российский рынок акций вырос на 1,3 процента за основную сессию

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижается на 0,06%, до 2210,95 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,44%, до 933,06 пункта. Доллар дешевеет на 0,45%, до 74,71 рубля.

На открытии торгов индекс Мосбиржи повышался на 0,14%, до 2215,87 пункта.