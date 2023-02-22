МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций после роста на старте торгов незначительно снижается, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций вырос на 1,3 процента за основную сессию

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижается на 0,06%, до 2210,95 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,44%, до 933,06 пункта. Доллар дешевеет на 0,45%, до 74,71 рубля.

На открытии торгов индекс Мосбиржи повышался на 0,14%, до 2215,87 пункта.