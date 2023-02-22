2023-02-22T10:03:00+03:00
2023-02-22T10:18:43+03:00
2023-02-22T10:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230222/839882581.html
Акции на Мосбирже падает после роста в начале дня
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций после роста на старте торгов незначительно снижается, следует из данных торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижается на 0,06%, до... ПРАЙМ, 22.02.2023
акции, индексы, рынки, новости, мосбиржа, торги, акции
https://1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
https://1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
https://1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20230221/839879995.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций после роста на старте торгов незначительно снижается, следует из данных торгов на Московской бирже.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижается на 0,06%, до 2210,95 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,44%, до 933,06 пункта. Доллар дешевеет на 0,45%, до 74,71 рубля.
На открытии торгов индекс Мосбиржи повышался на 0,14%, до 2215,87 пункта.