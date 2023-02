МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Московская биржа с 22 мая прекратит торги акциями OR Group (ранее — группа "Обувь России"), следует из сообщения площадки.

"В соответствии с правилами листинга ПАО Московская биржа председателем правления 22 февраля 2023 года приняты следующие решения: исключить с 22 мая 2023 года из раздела "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская биржа… следующие ценные бумаги, находящиеся в секторе компаний повышенного инвестиционного риска… акции обыкновенные публичного акционерного общества "ОР ГРУПП",- говорится в сообщении.

Кроме того, с 22 мая прекратятся торги семи выпусков облигаций эмитента.

OR Group допустила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07 в январе прошлого года. Основным держателем выпуска выступает Промсвязьбанк. Впоследствии OR Group допустила еще несколько дефолтов по выплате купонов по облигациям. Причиной дефолтов компания называла отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. OR Group ранее также подготовила комплексную программу долговой реструктуризации и направила ее в Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк.

В середине июля 2022 года Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка взыскал более 580 миллионов рублей с ООО "ОР" (входит в OR Group). Уточнялось, что у OR Group есть задолженность перед рядом банков как по кредитам, так и по облигациям. В начале октября Промсвязьбанк и ВТБ объявили о намерении обратиться в суд для признания ООО "ОР" (организация — эмитент облигаций OR Group) банкротом.

В ноябре OR Group решила провести собрание владельцев облигаций по всем облигационным выпускам. Как уточнялось, данное решение компания приняла после объявления результатов предварительного собрания владельцев выпусков облигаций, в котором приняли участие владельцы 300,4 тысячи бумаг. Большинство участников тогда поддержали вариант реструктуризации задолженности эмитента в форме увеличения срока обращения бумаг до 15 лет под ставку купона в 1% годовых на весь срок обращения.