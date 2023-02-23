МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Стоимость акций компании eBay падает более чем на 5% на постторгах после выхода финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов. Билл Гейтс купил 3,76 процента акций Heineken Holding N.V.

После завершения основных торгов на фондовых биржах в США, по состоянию на 11.22 мск, цена акций eBay падает на 5,33%, до 45,3 доллара за ценную бумагу. По итогам торгов среды бумаги eBay подешевели на 0,08%, до 47,85 доллара за акцию.

Интернет-аукцион eBay по итогам года, согласно представленной отчётности, получил чистый убыток в размере 1,269 миллиарда долларов (годом ранее была прибыли в 13,608 миллиарда). Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 2,27 доллара после прибыли в 20,54 доллара. Выручка компании за отчетный период снизилась на 6% — до 9,795 миллиарда долларов.

Чистая прибыль eBay в четвертом квартале прошлого года составила 672 миллиона доллара, упав почти втрое в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию составила 1,23 доллара по сравнению с 3,25 доллара за три отчетных месяца предшествовавшего года. Скорректированная прибыль составила 1,07 доллара на акцию при прогнозе в 1,06 доллара. Квартальная выручка сократилась на 4% — до 2,51 миллиарда долларов, аналитики ожидали 2,46 миллиарда.

Число активных покупателей по состоянию на 31 декабря составило 134 миллиона человек, что на 9% ниже показателя годичной давности. В первом квартале 2023 года компания ожидает выручку в 2,46-2,5 миллиарда долларов, разводненную прибыль на акцию в 0,77-0,81 доллара.

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.