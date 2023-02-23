ДОХА, 23 фев — ПРАЙМ. Газовое подразделение государственной компании столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби ADNOC Gas в четверг объявило диапазон цен, по которым собирается продать четыре процента своих акций в ходе их первичного размещения (IPO) на бирже Абу-Даби, сообщило государственное Эмиратское информационное агентство WAM. ADNOC поставила в Германию первую партию СПГ с Ближнего Востока

В этом месяце компания сообщила, что планирует продать чуть более трех миллионов акций в рамках первичного публичного предложения (IPO) на фондовой бирже Абу-Даби (ADX).

"Компания установила диапазон цен от 0,61 доллара (2,25 дирхама) до 0,66 доллара (2,43 дирхама) за акцию", — отмечается в сообщении WAM.

По информации агентства, если все акции будут проданы, стоимость IPO составит примерно от 1,9 до 2 миллиардов долларов (от 6,9 до 7,5 миллиарда дирхамов), а окончательная цена предложения, как ожидается, будет объявлена 3 марта. Акции, размещенные на бирже Абу-Даби в четверг, будут размещаться там до 2 марта.

IPO позволяет компании привлечь акционерный капитал от публичных инвесторов. Как сообщало агентство Bloomberg, торги акциями запланированы на 10 дней позже.

В январе источники сообщали Рейтеру, что ADNOC оценила свой газовый бизнес в 50 миллиардов долларов.

Всего за последние два года, добавляет агентство, ADNOC вывела на биржу нефтехимическую компанию Borouge (совместное производство с Borealis), производителя удобрений и продуктов из чистого аммиака Fertiglobe, а также подразделение ADNOC Drilling. Компания в будущем планирует вывести на биржу свои подразделения логистики и ремонта.

Богатые энергоносителями страны Персидского залива с помощью IPO нефтегазовых компаний хотят финансировать диверсификацию экономики и привлечь на свои фондовые рынки больше международных инвесторов. Высокие цены на нефть и газ помогли региону, особенно ОАЭ и Саудовской Аравии, справиться с глобальным спадом в отношении IPO в прошлом году, и в ближайшие месяцы ожидаются новые листинги.

В свою очередь Оман планирует привлечь до 244 миллионов долларов от IPO государственного нефтедобывающего подразделения Abraj Energy. Размещение акций началось в понедельник, 20 февраля.