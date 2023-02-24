МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Привилегированные акции банка "Санкт-Петербург" кратковременно усиливали снижение стоимости на новостях о подпадании под санкции Великобритании, но затем "откатились", при этом стоимость расписок TCS подскочила на 5,6%, а бумаги Сбербанка и ВТБ продолжили дорожать прежними темпами, следует из динамики торгов Московской биржи. Великобритания расширила санкции против России

Как следует из заявления на сайте британского правительства, сделанного ранее в пятницу, Великобритания расширила санкции против четырех российских банков, в частности, "Уралсиба", "Зенита", МТС-банка и банка "Санкт-Петербург". В документе указывается, что санкции были введены за связи с российским правительством.

К 11.25 мск привилегированные акции банка "Санкт-Петербург" дешевеют на 0,37% (на старте торгов теряли 0,6%, а после сообщения дешевели на 1,5%), расписки TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф", дорожают на 5,31%, при этом после сообщений о расширении санкций на другие банки динамика эта достигала 5,6%.

Также дорожают акции ВТБ, на 0,49%, а привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка — примерно на 1%. Курс рубля продолжает снижаться к доллару и евро

"Торговая активность относительно низкая, отыгрываются новости. Акции TCS "упали" 15-го числа на фоне опасений о введении санкций (влияние санкций на российский банк незначительное, но акции торгуются материнской структуры). Объемы в TCS по итогам дня могут оказаться выше средних, но незначительно", — прокомментировал РИА Новости заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Я бы отметил, что несмотря на положительную динамику в большинстве акций, сегодня заметного оптимизма не наблюдается. На следующей неделе коррекция может возобновиться", — заключил он.