МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы снизился на 0,2%, но вырос на 1,8% по итогам всей прошедшей рабочей недели, хоть и оказавшейся укороченной из-за праздничного дня, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций перешел к снижению

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы снизился на 0,2%, до 2208,03 пункта, долларовый индекс РТС — упал на 1,64% до 914,16 пункта.

Разная динамика индексов обусловлена ростом курса доллара на 1,15 рубля, до 76,15 рубля.

Всю же укороченную рабочую неделю рынок закрыл ростом индекса Мосбиржи на 1,81%, а индекс РТС опустился на 0,66%.