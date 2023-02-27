МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по широкому кругу активов, участники рынка, оценив введенные Западом санкции, решили покупать, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Французский политик дал парадоксальную оценку санкциям Евросоюза

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.53 мск рос на 0,62%, до 2221,66 пункта, долларовый РТС — на 1,82%, до 930,79 пункта.

Российские фондовые индексы начали торги понедельника снижением, отыгрывая очередной введенный Западом пакет антироссийских санкций, но затем перешли к росту по широкому кругу активов.

"В понедельник к середине торговой сессии на "Московской бирже" инвесторы активно покупают", — отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

"Судя по всему, российские инвесторы полагают, что экономика РФ уже достаточно хорошо адаптировалась к жизни в условиях санкций, и новые ограничительные меры вряд ли окажут какое-то критического воздействия на нее, тем более что об общей конфигурации санкций было известно заранее, и чего-то нового западные страны не предложили", — говорит Игорь Додонов из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Акции "Новатэка" (+1,23%) дорожают на фоне сообщений в СМИ о намерении компании запустить в 2023 году перевалочные терминалы в Мурманске и на Камчатке. Использование плавучих хранилищ позволит "Новатэку" оптимизировать логистику и вывозить весь СПГ со своих арктических проектов даже в случае задержки с получением новых СПГ-танкеров", — говорит Владимир Чернов Freedom Finance Global.

Южнокорейская верфь Daewoo Shipping & Marine Engineering (DSME) завершила строительство плавучего хранилища для перегрузочного комплекса "Новатэка" в Мурманске, отмечает он. Аналогичное хранилище Koryak FSU, предназначенное для Камчатки, должно быть готово во втором квартале 2023 года, добавляет аналитик.

Также в лидерах роста – бумаги "Мечела" (префы поднимаются на 4,4%, обыкновенные акции – на 2,61%), акции "Распадской" (+2,44%).

При этом расписки TCS Group, в которую входит "Тинькофф", падавшие в цене почти на 12,5%, до 2312,5 рубля, к 14.53 мск снижаются уже на 4,71%, до 2518 рублей. Российский рынок акций перешел к росту

В минусе также остаются низколиквидные акции Росбанка (-0,91%) и "Уралсиба" (-0,7%), при этом акции ВТБ дорожают на 0,56%, обыкновенные акции Сбербанка – на 1,69%.

ПРОГНОЗЫ

"На наш взгляд, российский фондовый рынок имеет все шансы завершить в неплохом плюсе сегодняшнюю сессию. В то же время развитие повышения на нашем рынке, вероятно, потребует каких-то значимых драйверов, в ожидании которых акции могут перейти в режим консолидации в предстоящие дни", — считает Додонов из ГК "Финам".

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 27 февраля: зона 2165–2240 пунктов, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.