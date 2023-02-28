МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет по основным индексам в начале последнего торгового дня зимы, следует из данных Московской биржи. "На повышенных оборотах": российский рынок акций показал уверенный подъем

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск увеличивается на 0,31%, до 2247,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 949,03 пункта.