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2023
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Акции на Мосбирже поднимаются на старте торгов вторника
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Российский рынок акций умеренно растет по основным индексам в начале последнего торгового дня зимы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск увеличивается... ПРАЙМ, 28.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет по основным индексам в начале последнего торгового дня зимы, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск увеличивается на 0,31%, до 2247,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 949,03 пункта.