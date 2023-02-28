МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Сотрудники онлайн-ретейлера Amazon смогут использовать акции компании в качестве залога для получения кредитов на первоначальный взнос в рамках договора с онлайн-сервисом ипотечного кредитования Better.com, сообщает газета Wall Street Journal. Банк России рассказал о новой рискованной ипотечной практике

"Сотрудники Amazon скоро смогут использовать акции своей компании в качестве залога при покупке жилья, согласно договоренности с онлайн-сервисом ипотечного кредитования Better.com. Новый продукт Better.com — Equity Unlocker, позволит сотрудникам закладывать акции для получения кредитов на первоначальный взнос… вместо того чтобы продавать акции для получения наличных", — пишет газета.

Уточняется, что в целях защиты от дальнейшего падения акций Amazon, Better.com будет устанавливать более высокую ставку по ипотечным кредитам сотрудников, закладывающих акции.

При этом кредитные соглашения сотрудников Amazon будут защищены в случае падения стоимости акций в отличие от кредитов, оформленных под залог ценных бумаг и несущих в себе риск маржинальных требований, обязывающих от заемщика внести больший залог или продать активы, чтобы уменьшить задолженность.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

Better.com — американская компания, управляющая онлайн-платформой для выдачи ипотечных кредитов и сопутствующих услуг.