Фондовые биржи АТР в плюсе на макростатистике
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обращают внимание на макростатистику из Китая.
По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,9% — до 3 309,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,81%, до 2 159,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,34%, до 20 446 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,04%, до 7 261,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,18%, до 27 494,5 пункта.
Биржи Южной Кореи в среду закрыты в связи с выходным днем. Во вторник южнокорейский KOSPI вырос на 0,42%, до 2 412,85 пункта.
Инвесторы оценивают статистику из Китая, которая оказалась лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в феврале вырос до 52,6 пункта с 50,1 пункта при прогнозе в 50,5 пункта, а в непроизводственном секторе — до 56,3 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, ожидался рост до 55 пунктов.
В то же время индекс деловой активности PMI по версии Caixin в производственном секторе в Китае в феврале поднялся до 51,6 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 50,2 пункта. А PMI в промышленном секторе Японии в феврале сократился слабее ожиданий — до 47,7 пункта с 48,9 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 47,4 пункта.
В то же время австралийский индекс S&P/ASX 200 сдерживается слабыми статданными. ВВП Австралии в четвертом квартале выросло на 0,5% в квартальном выражении, ожидался рост на 0,8%. Годовой рост ожидаемо составил 2,7%.
https://1prime.ru/Stocks/20230301/839939588.html