МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обращают внимание на макростатистику из Китая. Российский рынок акций вырос на 0,5 процента за основную сессию

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,9% — до 3 309,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,81%, до 2 159,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,34%, до 20 446 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,04%, до 7 261,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,18%, до 27 494,5 пункта.

Биржи Южной Кореи в среду закрыты в связи с выходным днем. Во вторник южнокорейский KOSPI вырос на 0,42%, до 2 412,85 пункта.

Инвесторы оценивают статистику из Китая, которая оказалась лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в феврале вырос до 52,6 пункта с 50,1 пункта при прогнозе в 50,5 пункта, а в непроизводственном секторе — до 56,3 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, ожидался рост до 55 пунктов.

В то же время индекс деловой активности PMI по версии Caixin в производственном секторе в Китае в феврале поднялся до 51,6 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 50,2 пункта. А PMI в промышленном секторе Японии в феврале сократился слабее ожиданий — до 47,7 пункта с 48,9 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 47,4 пункта.

В то же время австралийский индекс S&P/ASX 200 сдерживается слабыми статданными. ВВП Австралии в четвертом квартале выросло на 0,5% в квартальном выражении, ожидался рост на 0,8%. Годовой рост ожидаемо составил 2,7%.