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2023
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Индекс Мосбиржи поднимается в первый день весны
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Российский рынок акций растет по основным индексам в начале среды на внешнем позитивном фоне, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск вырос на 0,44%, до... ПРАЙМ, 01.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале среды на внешнем позитивном фоне, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск вырос на 0,44%, до 2263,09 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,33%, до 949,33 пункта.
Апрельский фьючерс нефти марки Brent поднимается на 0,7%, до 84,03 доллара за баррель. Биржи АТР преимущественно растут.