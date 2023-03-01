МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале среды на внешнем позитивном фоне, следует из данных Московской биржи. СМИ раскрыли, кто сможет оплатить ипотеку акциями Amazon

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск вырос на 0,44%, до 2263,09 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,33%, до 949,33 пункта.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent поднимается на 0,7%, до 84,03 доллара за баррель. Биржи АТР преимущественно растут.