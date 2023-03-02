МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показывают единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры оценивают неоднозначные факторы рынка. Российский рынок акций вырос на 1,18 процента в основную сессию

По состоянию на 7.23 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18% — до 3 318,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,27%, до 2 157,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,38%, до 20 541 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,82% — до 2 432,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — сокращался на 0,02%, до 7 250,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,05%, до 27 501,5 пункта.

В числе главных факторов рынка остаются планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и экономические перспективы Китая.

Американский регулятор с прошлого года повышает ключевую ставку для сдерживания высокой инфляции, что в то же время усиливает риски рецессии. Инфляция постепенно снижается, но остается заметно выше целевого уровня, а сильная макростатистика начала года дает рынкам основания полагать, что ФРС может сохранять ставки высокими более продолжительное время.

В то же время ослабление карантина в Китае дает надежду инвесторам на восстановление экономики страны, что подтвердила вышедшая в среду статистика. Индекс деловой активности в промышленности Китая в феврале оказался лучше ожиданий.

"Хорошие новости из Китая — это то, что действительно нужно рынку на данном этапе, когда во всем мире мы видим, что инфляционные опасения не уходят", — сказала агентству Блумберг аналитик Saxo Capital Markets Чару Чанана (Charu Chanana). В то же время, отмечает эксперт, ослабление карантина в Китае может циклически усилить инфляцию в связи с оживлением спроса.