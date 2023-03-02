МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале четверга растет по индексу Мосбиржи на 0,2% и снижается по РТС на фоне ослабления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Покупатели вошли во вкус

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,17%, до 2283,5 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,2%, до 953,88 пункта.

Доллар дорожает к рублю на 25 копеек, до 75,4 рубля. Апрельский фьючерс нефти марки Brent снижается на 0,17%, до 84,17 доллара за баррель. Биржи АТР преимущественно снижаются.