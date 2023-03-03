МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу после того, как прибавили основные индикаторы фондового рынка в США накануне, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал на 1,1 процента за основную сессию

По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,17%, до 3 316,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижается на 0,28%, до 2 146,65 пункта; гонконгский Hang Seng Index поднимается на 0,62%, до 20 556 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,13%, до 2 430,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,45%, до 7 287,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,53%, до 27 919 пунктов.

На торги в Азии может влиять динамика индексов Уолл-стрит. Американские биржи в четверг закрылись в плюсе, причем технологический индекс NASDAQ вырос на 0,7%.

Рынки также обращают внимание на макростатистику. Так, безработица в Японии в январе снизилась до 2,4% с декабрьского уровня в 2,5%, ожидалось сохранение показателя. В то же время индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китай, по версии делового издания Caixin, в феврале вырос до 55 пунктов с 52,9 пункта месяцем ранее, ожидался рост только до 54,7 пункта.