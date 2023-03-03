МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически снижается в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. Откат после волны роста

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускается на 0,1%, до 2252,14 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,36%, до 939,24 пункта.