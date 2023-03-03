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2023
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Индекс Мосбиржи опускается в начале торгового дня
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Российский рынок акций символически снижается в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускается на 0,1%, до 2252,14 пункта,... ПРАЙМ, 03.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически снижается в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускается на 0,1%, до 2252,14 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,36%, до 939,24 пункта.