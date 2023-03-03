МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Белона", следует из сообщений торговой площадки. Индекс Мосбиржи опускается в начале торгового дня

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская биржа 03.03.2023, 10.03 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 26,595) и диапазона оценки рыночных рисков (до 32,6376 рубля, эквивалентно ставке 87,5 %) ценной бумаги BLNG ("Белон" АО)", — говорится в сообщении.

К 10.06 мск акции компании "Белон" растут на 33,08%, до 23,17 рубля и уже максимально подскакивали на 36%, до 23,665 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя граница — вниз. Всего может быть проведено три сдвига в течение торгового дня.