МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к умеренному росту после снижения в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Российские акции попытаются перейти к восстановлению

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.27 мск рос на 0,6%, до 2267,94 пункта, долларовый РТС — на 0,5%, до 947,3 пункта.

В акциях третьего эшелона снова наблюдается высокая спекулятивная активность, отмечает инвестиционный стратег "Алор Брокера" Павел Веревкин. Повышенным вниманием пользуются акции "Белона", по состоянию на текущий момент рост составил 32,5% причем оборот торгов (почти 1,8 миллиарда рублей) выше, чем у "Газпрома" (1,53 миллиарда рублей), обращает внимание аналитик.

С утра вышла статистика по индексу деловой активности в секторе услуг России, который выбрался из зоны ниже 50 пунктов (значения более 50 пунктов говорят о росте экономики или сектора, ниже – о падении или снижении темпов роста), где находился с ноября 2022 года, отмечает аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских.

"Значение составило 53,1 пункта вместо 48,7 пункта в прошлом месяце – новость должна активно поддержать котировки компаний IT-сектора: например, "Яндекс" (+0,76%) или МТС (+0,96%), последний из которых вдобавок сегодня должен отчитаться по финансовым и операционным результатам за 2022 год, где ожидаем роста выручки на 3-4%, а прибыль, конечно, будет сильно ниже прошлогодних результатов", — добавляет он.

"После вчерашней волны распродаж, связанной с инцидентом в Брянской области, рынок сконцентрировался на сегодняшнем заседании Совбеза РФ. До результатов встречи участники торгов предпочтут занять нейтральную позицию", — считает Веревкин.