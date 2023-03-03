МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Акции "Фосагро" усилили рост и поднимаются более чем на 3% после рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 465 рублей на акцию, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Совдир "Фосагро" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год

К 14.53 мск акции "Фосагро" растут на 3,1%, до 6928 рублей, до рекомендации поднимались на порядка 0,5%. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,89%.

Ранее в пятницу совет директоров "Фосагро" рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды в 465 рублей на акцию из нераспределенной прибыли за 2022 год.