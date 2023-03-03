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2023
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Российский рынок акций вырос в пятницу и за неделю
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Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 0,8% и вырос на 2,9% по итогам рабочей недели, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 03.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 0,8% и вырос на 2,9% по итогам рабочей недели, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 0,79%, до 2272,20 пункта, долларовый РТС — на 0,30%, до 945,41 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,91%, РТС — на 3,42%.