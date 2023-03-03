МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 0,8% и вырос на 2,9% по итогам рабочей недели, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет по широкому кругу активов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 0,79%, до 2272,20 пункта, долларовый РТС — на 0,30%, до 945,41 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,91%, РТС — на 3,42%.