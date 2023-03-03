МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии пятницы повысился в условиях позитивных внешних сигналов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций вырос в пятницу и за неделю

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 0,79%, до 2272,20 пункта, долларовый РТС — на 0,30%, до 945,41 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,91%, РТС — на 3,42%.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК НАШЕЛ ОПОРУ

Большинство российских акций в пятницу выросли на фоне позитивных внешних сигналов.

"Поддержкой рынку РФ выступил положительный настрой на мировых площадках. Индексы деловой активности в секторе услуг за февраль в Китае и США (PMI), вышедшие в конце недели, оказались лучше прогнозов", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале опустился до 55,1% с показателя января в 55,2% при прогнозе снижения до 54,5%.

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в феврале достиг 56,3 пункта против 54,4 пункта в январе. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в феврале вырос с 50,1 пункта в январе до 52,6 пункта.

Западные фондовые индексы повышались на макроэкономическом позитиве на 0,6-1,7%. Стоимость нефти после снижения в ходе дня к 19.57 мск уже повышалась на 0,7%, до 85,3 доллара за баррель сорта Brent. Волатильность выросла на фоне публикации газеты The Wall Street Journal о том, что ОАЭ ведут внутренние обсуждения о возможности выхода из ОПЕК, которая была позже опровергнута другими СМИ.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,2% до 104,8 пункта, сигнализируя о спрос на риск.

В лидерах роста цены в основные торги на Московской бирже стали бумаги заявившей о дивидендах "Фосагро" (+4,8%), акции ИСКЧ (+4,6%), "Мечела" (+2,8%), "Алросы" (+2,7%), расписки Qiwi (+2,3%). Упали в цене бумаги "Детского мира" (-0,1%), "Ренессанс Страхования" (-0,1%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС завершили неделю ниже сопротивлений 2290 и 960 пунктов, которые не смогли преодолеть в том числе ввиду геополитических страхов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Между тем дивидендный фактор при прочих равных может стать одним из драйверов дальнейшего роста российского рынка", — добавляет она.

Если на геополитическом фронте на будущей неделе не произойдет новых витков обострения, а мировые рынки продолжат сохранять умеренный оптимизм, российский рынок, может, продолжит двигаться вверх, также считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Индекс Мосбиржи может превысить 2300 пунктов. Акции экспортеров, особенно металлургов, могут выглядеть лучше рынка, отыгрывая ослабление рубля. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 6 марта – 2200-2300 пунктов", — резюмирует он.