МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника повышается на 0,8%, следует из данных Московской биржи. Российские акции могут начать неделю ростом

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск прибавил 0,84% — до 2291,34 пункта, долларовый индекс РТС — 0,78%, до 952,82 пункта.