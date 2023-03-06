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2023
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Акции на Мосбирже поднимаются утром в понедельник
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Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника повышается на 0,8%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.07 мск прибавил 0,84% — до 2291,34... ПРАЙМ, 06.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника повышается на 0,8%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск прибавил 0,84% — до 2291,34 пункта, долларовый индекс РТС — 0,78%, до 952,82 пункта.