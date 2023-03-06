МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника повышается на 0,7% в направлении 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, выше которого он не находился с сентября прошлого года, следует из данных Московской биржи. Российские акции могут начать неделю ростом

Индекс Мосбиржи к 12.25 мск прибавлял 0,74% — до 2288,94 пункта, индекс РТС — 1,2%, до 956,75 пункта.

Ранее в понедельник индекс Мосбиржи максимально повышался почти до 2293 пунктов – максимума с сентября прошлого года.

В лидерах роста – бумаги Positive Technologies (+3,2%). Инвесторы играют на повышение в ожидании предварительных неаудированных показателей по МСФО этой одной из самых быстрорастущих компаний на российском рынке, комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Финансовые результаты могут стать сигналом к увеличению дивидендных выплат", — считает он.

Также дорожают акции "Белуги" (+5,4%), "Мосбиржи" (+2,5%), "Совкомфлота" (+2,4%). Дешевеют бумаги "Детского мира" (-0,7%), НЛМК (-0,7%), "Северстали" (-0,8%), "Норникеля" (-0,3%).