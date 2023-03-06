МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Акции Московской биржи растут почти на 4% на новостях о том, что набсовет торговой площадки рассмотрит вопрос о предварительных рекомендациях годовому собранию акционеров по размеру дивидендов торговой площадки по результатам 2022 года, следует из динамики торгов. Набсовет Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендах 7 марта

К 15.29 мск акции Мосбиржи поднимались на 3,82% а минутами ранее подскакивали на 4,11%, при этом индекс Мосбиржи рос на 0,88%. До сообщения акции торговой площадки росли чуть более чем на 2% на ожиданиях позитивной отчетности по МСФО за четвертый квартал, которая, как ожидается, будет опубликована на текущей неделе.

Ранее Мосбиржа сообщила, что наблюдательный совет Московской биржи 7 марта рассмотрит вопрос о предварительных рекомендациях годовому собранию акционеров по размеру дивидендов торговой площадки по результатам 2022 года

Акционеры Московской биржи в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета в начале июня 2022 года приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.

В январе опрошенные РИА Новости аналитики оценивали, что дивиденды могут составить 5,5-8 рублей на акцию. За 2020 год дивиденды Московской биржи составили 9,45 рубля на акцию, за 2019 год — 7,93 рубля на акцию, за 2018 год — 7,7 рубля на акцию.