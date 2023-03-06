МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по широкому кругу активов на некотором улучшении внешнего фона и корпоративных новостях, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Считаем риски: каковы шансы российского рынка до конца года

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.54 мск рос на 0,91%, до 2292,83 пункта, долларовый РТС — на 1,21%, до 956,88 пункта.

Российские фондовые индексы продолжили подъем в понедельник, отыгрывая в целом достаточно благоприятный внешний фон, отмечает Игорь Додонов из ГК "Финам".

Так, на зарубежных фондовых площадках сохраняется умеренный оптимизм после весьма "голубиных" заявлений одного из представителей Федрезерва США, а цены на нефть хоть и корректируются вниз после роста на прошлой неделе, но удерживаются в районе отметки 85 долларов за баррель Brent, указывает он.

"Определенный позитивный фон также создают некоторая стабилизация геополитической повестки и сообщения о том, что ЕС продлил срок рассмотрения заявок на разблокировку активов неподсанкционных лиц, находящихся на счетах НРД в Euroclear и Clearstream, до 24 июля", — добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

После долгого простоя безусловным лидером рынка сегодня стали бумаги "Мосэнерго" (+14,13%), отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

Он напоминает, что по итогам 2022 года "Мосэнерго" увеличило выработку электроэнергии всего 0,8%, но с учетом роста тарифов финансовый результат может быть неплохим, и дивидендная доходность бумаг может превысить 10% даже по пессимистичным оценкам.

"В финансовом секторе сегодня лидируют бумаги Мосбиржи. Мы связываем текущую динамику с положительной оценкой инвесторами опубликованной биржевой статистики за февраль и перспективами возобновления дивидендных выплат. А вот Сбербанк торгуется несколько хуже рынка. Вполне вероятно, что очередной импульс акциям придаст публикация отчетности по МСФО на этой неделе", — также обращает внимание эксперт. Акции Мосбиржи растут на новостях о ее дивидендах

К текущему моменту акции Мосбиржи поднимаются на 4,01%, обыкновенные акции Сбербанка – на 0,47%.

"Поддержку "Белуге" (+5,54%) и ТМК (+1,71%) в понедельник, очевидно, оказывали дивидендные ожидания. Оба эмитента осуществили выплаты за первое полугодие и 9 месяцев 2022 года, при этом ТМК в эту пятницу представит финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года по МСФО", — замечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"В российских СМИ появилась информация о вариантах реорганизации, которые рассматривает "Яндекс" для разделения деятельности в России и в остальных странах. Называемая наиболее реальной схема все равно таит риски для миноритарных акционеров, но вероятность реализации худшего для них сценария, по всей видимости, снизилась, и они смогут сохранить экономическое участие в бизнесе в РФ, который приносит компании львиную долю доходов и прибыли. На данный момент мы по-прежнему считаем акции эмитента привлекательными", — говорят аналитики банка "Синара".

К текущему моменту акции "Яндекса" снижаются на 0,65%.

Бумаги "Русагро" снижаются на 0,5% на фоне публикации данных по МСФО за 2022 год.

ПРОГНОЗЫ

На взгляд Игоря Додонова из "Финама", российские акции имеют хорошие шансы завершить в неплохом плюсе сегодняшнюю сессию. В предстоящие дни отечественные инвесторы также будут следить за корпоративными новостями, главной из которых, вероятно, станет намеченная на 9 марта публикация "Сбером" отчетности по МСФО за 2022 год. В тот же день может проясниться ситуация с дивидендами банка за прошлый год, добавляет он. Есть шансы продолжить рост

Во многом от успешности тестирования максимальных отметок этого года индексом Мосбиржи будут зависеть перспективы дальнейшего роста до сентябрьских уровней прошлого года (2400-2500 пунктов), но, как правило, такие уровни берутся не с первой попытки, считает Фетисов из РСХБ.

"В целом, неделя обещает быть интересной – товарные рынки в понедельник ведут себя осторожно с оглядкой на предстоящее выступление Джерома Пауэлла (главы ФРС США — ред.) во вторник. Не ждем, что Пауэлл проявит слабину в своих речах – сейчас действительно нельзя сказать однозначно, отступила инфляции или нет – данные за февраль будут опубликованы только на следующей неделе", — добавляет он.

"Ближайшее значимое сопротивление у индекса Мосбиржи находится высоко — в районе 2500 пунктов. Промежуточным техническим препятствием может выступить уровень 2300 пунктов, до которого фондовый индикатор немного не дошел. Если нефтяные цены возобновят рост, мы можем уже сегодня преодолеть это сопротивление", — отмечает Дмитрий Бабин из БКС Мир инвестиций".