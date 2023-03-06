МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос почти на 1% на корпоративных новостях, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций поднимается на корпоративных новостях

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,96%, до 2294,12 пункта, долларовый РТС — на 1,36%, до 958,26 пункта.