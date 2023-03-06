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Российский рынок акций вырос в понедельник
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Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос почти на 1% на корпоративных новостях, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов... ПРАЙМ, 06.03.2023
акции, рынки, новости, россия, акции, биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос почти на 1% на корпоративных новостях, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,96%, до 2294,12 пункта, долларовый РТС — на 1,36%, до 958,26 пункта.