МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос почти на 1% на корпоративных новостях, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Российский рынок акций вырос в понедельник

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,96%, до 2294,12 пункта, долларовый РТС — на 1,36%, до 958,26 пункта.

"Российские рынки начали неделю в плюсе. Индексы Мосбиржи и РТС прибавили более 1%. Индекс Мосбиржи пробил отметку 2290 пунктов, тем самым подтвердил восходящий тренд. В свою очередь, РТС продолжает движение в сторону 980 пунктов. Российским рынкам способствует затишье на мировых фондовых площадках в условиях достаточно спокойного макроэкономического фона. А также интерес к акциям подогревается отдельными дивидендными историями", — говорит аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Российский рынок акций начал в понедельник торги преимущественно с роста. При этом толкали индекс вверх отдельные голубые фишки. В лидерах роста был сектор электроэнергетики. Особым скачком отличились акции "Мосэнерго", обновившие свои максимумы с конца октября 2021 года. Отметим, что корпоративных новостей по компании не поступало", — отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

В лидерах роста – акции "Мосэнерго" (+14,48%), "Совкомфлота" (+6,96%), "Белуги" (+6,24%), банка "Санкт-Петербург" (+5,12%).

Акции Московской биржи поднялись на 4,6% на новостях о том, что набсовет торговой площадки рассмотрит вопрос о предварительных рекомендациях годовому собранию акционеров по размеру дивидендов торговой площадки по результатам 2022 года.

Также поддержку бумагам оказывают ожидания позитивной отчетности биржи по МСФО за четвертый квартал, которая, как ожидается, будет опубликована на текущей неделе.

"Сегодняшний день отметился отчетами по МСФО компаний "Русагро" (-0,64%) и Positive Technologies (+2,98%). Если результаты первой можно назвать неоднозначными, то отчет второй оказался сильным", — замечает Капустянский.

"Отдельно отметим рост акций Positive Technologies – компания опубликовала позитивную отчетность, согласно которой, высока вероятностью выплаты дивидендов. Решение будет принято компанией 5 апреля", — также замечает Жильников.

Кроме того, в лидерах роста, акции ДЭК (+2,72%), ТМК (+2,37%), ОГК-2 (+2,36%) и акции "Лукойла" (+2,02%).

При этом в лидерах снижения – акции НЛМК (-1,12%), МТС (-0,64%) и акции "Алросы" (-0,5%).

ПРОГНОЗЫ

Жильников полагает, что у индекса Мосбиржи сохраняется потенциал выхода выше отметки 2300 пунктов в ближайшие торговые сессии.

"В ближайшие дни в фокусе внимания инвесторов может оказаться монетарная политика – завтра и в среду глава ФРС США Джером Пауэлл будет выступать перед Конгрессом. Во вторник будут опубликованы данные по торговому балансу КНР за январь. Если не появится выраженного рыночного или геополитического негатива, наш рынок может продолжить рост. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 7 марта – 2220-2320 пунктов", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".