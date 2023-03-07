2023-03-07T10:02:00+03:00
2023-03-07T10:15:16+03:00
2023-03-07T10:02:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230307/839996711.html
Акции на Мосбирже открыли торги вторника ростом
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций после некоторого роста и стабилизации в первые минуты торговой сессии вторника переходит к снижению, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 07.03.2023
акции, рынки, новости, акции, мосбиржа, торги
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
https://1prime.ru/experts/20230307/839995700.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций после некоторого роста и стабилизации в первые минуты торговой сессии вторника переходит к снижению, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,4%, до 2284,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,33%, до 955,09 пункта.
Таким образом, основной индекс пока не приближается к круглой отметке в 2300 пунктов, выше которой он не находился с сентября.