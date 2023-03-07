МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций после некоторого роста и стабилизации в первые минуты торговой сессии вторника переходит к снижению, следует из данных Московской биржи. Это уже все: идет "бычок", качается…

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,4%, до 2284,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,33%, до 955,09 пункта.

Таким образом, основной индекс пока не приближается к круглой отметке в 2300 пунктов, выше которой он не находился с сентября.