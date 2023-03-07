МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций мало меняется перед праздничным выходным, следует из данных торгов на Московской бирже. Считаем риски: каковы шансы российского рынка до конца года

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.06 мск рос на 0,05%, до 2295,21 пункта, долларовый РТС снижался на 0,16%, до 956,76 пункта.

"Несмотря на благоприятный внешний фон, российский рынок на старте сессии резко снизился, но быстро перешел к восстановлению, отыграв почти все потери. При этом нефтяные цены еще в начале дня стали откатываться от новых трехнедельных вершин, ускорив снижение в начале наших торгов", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Внешний фон в целом нейтральный. Тот факт, что многие компании раскрывают отчетность или только готовятся это сделать, весьма позитивен для рынка, несмотря на то, что не все эмитенты могут похвастаться хорошими результатами. Прозрачность и наличие информации сейчас важно для инвесторов", — добавляет Ксения Лапшина из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста – акции банка "Санкт-Петербург" (+6,76%), "Распадской" (+2,31%), ДВМП (+2,12%), НМТП (+2,04%), префы "Мечела" (+1,99%), а также расписки X5 (+1,81%), акции ММК (+1,7%), "М.Видео" (+1,65%).

"Акции банка "Санкт-Петербург" во вторник продолжали резкий рост предыдущего дня без видимых фундаментальных причин и восполнили потери после объявления о внесении в санкционные списки Великобритании и США в конце февраля. Тем не менее, бумаги остаются на расстоянии от февральского пика 134,51 рубля", — указывает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Wildberries предупредил россиян о мошеннических акциях

При этом в лидерах снижения – акции ИСКЧ (-1,37%), расписки HeadHunter (-1,35%), акции "Интер РАО" (+1,08% и расписки девелопера "Эталон" (-0,82%).

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на установленной вчера полугодовой вершине 2298 пунктов. К тому же поблизости находится психологически важный "круглый" уровень 2300 пунктов. Тем не менее, учитывая наш оптимистичный настрой, мы можем преодолеть эти технические препятствия даже просто в отсутствие серьезного негатива", — говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Индексы Мосбиржи и РТС консолидировались у сопротивлений 2290 и 960 пунктов, при этом рублевый индикатор все еще не протестировал психологически важный уровень 2300 пунктов. До завершения сессии интересные новости могут поступить в отношении рекомендации совета директоров Мосбиржи по дивидендам за 2022 год", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".