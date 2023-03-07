МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания из Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC 13 марта проведет первичное публичное размещение акций (IPO) 5% своего газового бизнеса (ADNOC Gas) на фондовой бирже Абу-Даби, следует из данных на сайте компании. ADNOC утвердила цену IPO газовой компании

В феврале ADNOC объявила о проведении размещения 4% акций ADNOC Gas, позднее доля увеличилась до 5%.

В начале марта компания установила окончательную цену акций на IPO на уровне 2,37 дирхама (0,63 доллара) за ценную бумагу, что подразумевает рыночную капитализацию ADNOC Gas в размере около 50 миллиардов долларов. Выручка от размещения на бирже составит примерно 2,5 миллиарда долларов.

Ожидается, что размещение акций ADNOC Gas станет крупнейшим в истории фондовой биржи Абу-Даби.