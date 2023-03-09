МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показывают единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают макростатистику, обращая внимание и на заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. 

Фондовые биржи США

Биржи США пытаются восстановиться после падения днем ранее

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,31%, до 3 273,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 2 110,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index растет на 0,09% — до 20 070 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,35%, до 2 423,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимается на 0,13%, до 7 317,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,52%, до 28 592,5 пункта.

Трейдеры обращают внимание на опубликованную ранее внутреннюю статистику. Так, годовая инфляция в Китае в феврале составила 1% после 2,1% месяцем ранее, прогноз составлял 1,9%. В месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,5% после инфляции в 0,8%, аналитики ожидали замедление роста цен до 0,2%.

В то же время оценка роста ВВП Японии в четвертом квартале была ухудшена до 0,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), ожидалось увеличение на 0,8%. В квартальном выражении динамика оказалась нулевой, прогноз предполагал рост на 0,2%.

Инвесторы также оценивают заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, который ранее на неделе подтвердил намерение центробанка продолжить повышать учетную ставку в борьбе с инфляцией. Ожидания по ужесточению монетарной политики поддерживают опасения по поводу возможной рецессии, что негативно для фондовых рынков.