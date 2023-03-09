МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показывают единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают макростатистику, обращая внимание и на заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Биржи США пытаются восстановиться после падения днем ранее

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,31%, до 3 273,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 2 110,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index растет на 0,09% — до 20 070 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,35%, до 2 423,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимается на 0,13%, до 7 317,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,52%, до 28 592,5 пункта.

Трейдеры обращают внимание на опубликованную ранее внутреннюю статистику. Так, годовая инфляция в Китае в феврале составила 1% после 2,1% месяцем ранее, прогноз составлял 1,9%. В месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,5% после инфляции в 0,8%, аналитики ожидали замедление роста цен до 0,2%.

В то же время оценка роста ВВП Японии в четвертом квартале была ухудшена до 0,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), ожидалось увеличение на 0,8%. В квартальном выражении динамика оказалась нулевой, прогноз предполагал рост на 0,2%.

Инвесторы также оценивают заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, который ранее на неделе подтвердил намерение центробанка продолжить повышать учетную ставку в борьбе с инфляцией. Ожидания по ужесточению монетарной политики поддерживают опасения по поводу возможной рецессии, что негативно для фондовых рынков.