МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ЧЕТВЕРГ СНИЖАЕТСЯ НА 0,13% НА СТАРТЕ ТОРГОВ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 2300 ПУНКТОВ, ВПЕРВЫЕ С 20 СЕНТЯБРЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ

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