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2023
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Индекс Мосбиржи превысил 2300 пунктов впервые с 20 сентября
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ЧЕТВЕРГ СНИЖАЕТСЯ НА 0,13% НА СТАРТЕ ТОРГОВ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 2300 ПУНКТОВ, ВПЕРВЫЕ С 20 СЕНТЯБРЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ... ПРАЙМ, 09.03.2023
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ЧЕТВЕРГ СНИЖАЕТСЯ НА 0,13% НА СТАРТЕ ТОРГОВ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 2300 ПУНКТОВ, ВПЕРВЫЕ С 20 СЕНТЯБРЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
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