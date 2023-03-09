МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается на негативном внешнем фоне и фиксации прибыли отдельными игроками в отдельных бумагах, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Российский рынок акций немного подрос за основную сессию

Индекс Мосбиржи к 15.39 мск снижается на 0,43%, до 2285,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,09%, до 950,63 пункта.

"Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, отступив от локальных пиков вместе с ухудшением внешнего фона и фиксацией прибыли по отдельным эмитентам", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Настроения на внешних площадках в целом отрицательные, глобальные инвесторы оценивают заявления главы ФРС США в отношении шага повышения ставки американского ЦБ на следующем заседании в марте. Индекс Мосбиржи приблизился к планке в 2300 пунктов, но отсутствие положительных драйверов и техническая перекупленность индекса указывают на то, что индекс может завершить торги снижением", — добавляет Анна Буйлакова из "Финама".

А дополнительным фактором коррекции от уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи стало удешевление нефти. В свою очередь это обусловлено речью главы ФРС Джерома Пауэлла, которая оказала давление на сырье, добавляет аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин.

Майский фьючерс нефти марки Brent поднимается сейчас на 0,18%, до 82,81 доллара за баррель. При это за предыдущие два дня нефть подешевела более чем на 4%.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

Среди голубых фишек котировки снижаются относительно равномерно. Что же касается самых лидеров по оборотам, то, например, привилегированные акции Сбербанка дешевеют на 0,23%, а его обыкновенные акции – на 0,48%. При этом ранее в четверг вышла отчётность кредитной организации о результатах работы за прошлый год, и цена обыкновенных ее акций сразу после этого колебалась недалеко от уровня закрытия торгов во вторник.

"В целом на данный момент не наблюдается технических причин, которые препятствовали бы дальнейшему повышению (котировок — ред.) эмитента, особенно в случае объявления о дивидендах, вне зависимости от размера возможных выплат", — считает Кожухова.

С другой стороны, в лидерах роста цен – депозитарные расписки "О'Кей", на 11,63%, без новостей. Китай навлек на Россию новый риск

"Акции "Белуги" (+6,44%) продолжают резкое повышение перед решением совета директоров компании по дивидендам, который назначен на 13 марта. Котировки подскочили до пика с января 2022 года, приостановив повышение у сопротивления 3500 руб", — также отмечает Кожухова.

Котировки "Совкомфлота" (+5,66%) достигли максимума с апреля также в ожидании решения о дивидендах; совет директоров компании состоится 16 марта, добавляет она.

ПРОГНОЗЫ

"Росту рынка РФ мешала в том числе сдержанная фиксация прибыли по акциям Сбербанка, но причин для пессимизма в целом на данный момент не наблюдается", — продолжает Кожухова.

"Взгляд на отечественный фондовый рынок остается положительным. Текущее снижение обусловлено технической перекупленностью, для дальнейшего продолжения роста индекс Московской биржи будет стремиться закрывать образующие разрывы", — добавляет Эшкинин.

При отсутствие негативных новостей стоит ожидать движение индекса в сторону 2400 пунктов с целью фиксации длинных позиций, заключает он.