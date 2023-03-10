МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют сильное снижение вслед за отрицательной же динамикой индикаторов на Уолл-стрит накануне, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США растут после выхода статистики по стране

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1,15%, до 3 238,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,09%, до 2 090,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,61%, до 19 405 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,1%, до 2 392,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,34%, до 7 140,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,74%, до 28 124,5 пункта.

Торги в Азии следуют динамике фондовых бирж США. Основные фондовые американские биржи в четверг продемонстрировали снижение, причем технологический индекс NASDAQ упал более чем на 2%.

Рынки оценивают и решение центробанка Японии по итогам очередного заседания. Регулятор ожидаемо сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. В то же время индекс цен производителей (PPI) в Японии в феврале в годовом выражении составил 8,2%, прогноз составлял 8,4%.

Инвесторы ожидают публикацию статистики безработицы в США, которая может подсказать дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты прогнозируют, что уровень безработицы в стране в феврале сохранится на уровне января в 3,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики вырастет на 205 тысяч после увеличения на 517 тысяч месяцем ранее.