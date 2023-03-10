МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на 0,8% в начале торгов пятницы на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Вас не слышно: фон мешает рынку

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижался на 0,8%, до 2271,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,88%, до 942,57 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,82%, до 80,92 доллара за баррель. Биржи АТР снижаются до 3,3%.

Акции Московской биржи открыли торги в небольшом плюсе, поднявшись максимально на 0,3% после публикации данных по МСФО за 2022 год. Однако затем бумаги торговой площадки перешли в минус и к текущему моменту теряют порядка 1%.