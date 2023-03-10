Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижался на 0,8%, до 2271,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,88%, до 942,57 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,82%, до 80,92 доллара за баррель. Биржи АТР снижаются до 3,3%.
Акции Московской биржи открыли торги в небольшом плюсе, поднявшись максимально на 0,3% после публикации данных по МСФО за 2022 год. Однако затем бумаги торговой площадки перешли в минус и к текущему моменту теряют порядка 1%.
https://1prime.ru/Stocks/20230310/840025032.html
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