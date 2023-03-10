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2023
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Акции Мосбиржи отреагировали падением на сообщения по дивидендам
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Акции Мосбиржи отреагировали падением на сообщения по дивидендам, потеряв в моменте около 3%, следует из данных торговой площадки. К 17.25 мск акции Мосбиржи теряли 3,1%. До... ПРАЙМ, 10.03.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Акции Мосбиржи отреагировали падением на сообщения по дивидендам, потеряв в моменте около 3%, следует из данных торговой площадки.
К 17.25 мск акции Мосбиржи теряли 3,1%. До новостей от набсовета они прибавляли в пределах 0,5%.
Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на акцию. Это соответствует примерно 4% дивидендной доходности.