МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Акции Мосбиржи отреагировали падением на сообщения по дивидендам, потеряв в моменте около 3%, следует из данных торговой площадки. Набсовет Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год

К 17.25 мск акции Мосбиржи теряли 3,1%. До новостей от набсовета они прибавляли в пределах 0,5%.

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на акцию. Это соответствует примерно 4% дивидендной доходности.