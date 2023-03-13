МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет примерно 0,3% в начале торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снизился на 0,6 процента за сессию

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышается на 0,26%, до 2282,12 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 949,93 пункта.