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2023
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Акции на Мосбирже открыли торговую неделю ростом
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Российский рынок акций прибавляет примерно 0,3% в начале торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышается на 0,26%, до... ПРАЙМ, 13.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет примерно 0,3% в начале торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышается на 0,26%, до 2282,12 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 949,93 пункта.