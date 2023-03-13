МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Novartis официально запустила новую трехлетнюю программу выкупа акций на сумму до 10 млрд франков (10,90 млрд долларов). Больше не тайна. Капиталы начали бегство из Швейцарии

По словам швейцарской компании, она выкупит максимум 10% своих акций за трехлетний период с прошедшего 7 марта ежегодного общего собрания до собрания в 2026 году.

Novartis отметила, что на будущих общих собраниях предложит уменьшить уставной капитал в соответствии с объемом выкупленных бумаг.

На прошлой неделе акционеры на общем собрании одобрили продление предыдущей программы выкупа акций, в рамках которой у компании осталось 6,5 млрд франков.

За период с марта 2020 года по 10 марта 2023 года Novartis завершила выкуп 213 млн собственных бумаг. Это соответствует 8,9% всех акций компании, которые компания погасила или погасит по итогам будущих общих собраний.