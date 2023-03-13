Novartis запустила новую программу выкупа акций на сумму до десяти миллиардов франков
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Novartis официально запустила новую трехлетнюю программу выкупа акций на сумму до 10 млрд франков (10,90 млрд долларов).
По словам швейцарской компании, она выкупит максимум 10% своих акций за трехлетний период с прошедшего 7 марта ежегодного общего собрания до собрания в 2026 году.
Novartis отметила, что на будущих общих собраниях предложит уменьшить уставной капитал в соответствии с объемом выкупленных бумаг.
На прошлой неделе акционеры на общем собрании одобрили продление предыдущей программы выкупа акций, в рамках которой у компании осталось 6,5 млрд франков.
За период с марта 2020 года по 10 марта 2023 года Novartis завершила выкуп 213 млн собственных бумаг. Это соответствует 8,9% всех акций компании, которые компания погасила или погасит по итогам будущих общих собраний.
https://1prime.ru/Stocks/20230313/840044207.html
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