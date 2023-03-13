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Акции Credit Suisse упали до рекордного минимума
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Акции Credit Suisse на Швейцарской фондовой бирже сегодня утром достигли рекордного минимума. Бумаги швейцарского банка потеряли более 8% и достигли 2,29 франка, опустившись с... ПРАЙМ, 13.03.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Акции Credit Suisse на Швейцарской фондовой бирже сегодня утром достигли рекордного минимума.
Бумаги швейцарского банка потеряли более 8% и достигли 2,29 франка, опустившись с предыдущего минимума 2,41 франка, достигнутого в пятницу.