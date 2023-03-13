МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Акции Credit Suisse на Швейцарской фондовой бирже сегодня утром достигли рекордного минимума.

Власти США пытаются купировать банковский кризис

Бумаги швейцарского банка потеряли более 8% и достигли 2,29 франка, опустившись с предыдущего минимума 2,41 франка, достигнутого в пятницу.