МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. РЖД готовят дополнительный выпуск обыкновенных акций на 23,5 миллиарда рублей в пользу своего единственного акционера — государства, следует из сообщения компании по итогам совета директоров. Биржи Европы обвалились, а акции банков рухнули из-за кризиса в США

"Определить цену размещения 23 502 529 дополнительных обыкновенных акций ОАО "РЖД", размещаемых по закрытой подписке единственному акционеру – Российской Федерации в лице правительства Российской Федерации, в размере 1000 рублей за одну акцию", — говорится в сообщении.

Также совет директоров РЖД определил цену размещения 10 миллионов дополнительных привилегированных акций в размере 1 тысяча рублей. Согласно сообщению, бумаги размещаются по закрытой подписке в пользу единственного акционера компании. Таким образом, речь идёт о сумме 10 миллиардов рублей. Обычно РЖД размещают привилегированные акции для получения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Минтранс России в феврале подготовил проект документа о выделении РЖД 10 миллиардов рублей в 2023 году из ФНБ на реализацию проекта развития Центрального транспортного узла. Ежегодные дивиденды в 2022-2024 годах на один "преф" были определены в проекте в размере 0,01% номинальной стоимости, с 2025 года — 2,98%.