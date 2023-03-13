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2023
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Российский рынок акций снизился в понедельник
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Российский рынок акций в основную сессию понедельника снизился на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,3%, до 2269,47... ПРАЙМ, 13.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника снизился на 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,3%, до 2269,47 пункта, долларовый РТС вырос на 1,19%, до 954,0 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 1,12 рубля до 74,98 рубля.