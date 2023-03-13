МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника снизился на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Мировые фондовые рынки снижаются под давлением акций банков

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,3%, до 2269,47 пункта, долларовый РТС вырос на 1,19%, до 954,0 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 1,12 рубля до 74,98 рубля.