Эксперты: инвесторы в США ждут от ФРС стабилизирующих действий на фоне обвала акций банков
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Инвесторы в США на фоне обвала акций банковского сектора ожидают стабилизирующих действий Федеральной резервной системы (ФРС) и переводят средства в считающиеся "тихой гаванью" государственные облигации, при этом ситуация на рынке остается довольно волатильной, считают эксперты.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
На таком фоне акции ряда американских банков резко падали в цене в начале торговой сессии понедельника, теряя до 80% рыночной капитализации. Это приводило к приостановкам торгов биржей их акциями для охлаждения паники. Фондовый индекс банковского сектора США терял в начале дня около 8%.
"Не исключено, что сложившаяся в банковской сфере США ситуация изменит взгляд на монетарную политику со стороны американского регулятора. В центре внимания сегодня — экстренное заседание ФРС США по ситуации, связанной с банкротством банка SVB. На нем могут быть даны сигналы к изменению монетарной политики. В этой связи инвесторы остаются в режиме "risk off". Инвесторы начали переходить в государственные облигации США, доходности которых резко снизились", — комментирует Евгений Линчик из УК "Первая".
Если на прошлой неделе преобладали риски того, что ФРС продолжит ужесточение монетарной политики, то в понедельник на фоне потрясений в банковском секторе рынки уже вернулись к оценке меньшей скорости повышения ставки регулятора, рассуждает он.
"ФРС анонсировала новый механизм предоставления средств финучреждениям. Цель — убедиться, что они имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков. Минфин США обещал выделить до 25 миллиардов долларов из стабилизационного фонда для поддержки программы", — отмечает начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.
"Ситуация в банковской сфере США остается в центре внимания и является движущей силой довольно волатильной динамики рынка. Впрочем, после выступления Байдена и высказываний финансовых регуляторов рынок чуть-чуть успокоился и отыграл часть распродаж в финансовом секторе. Ожидаем, что волатильность сохранится. Определить дальнейшие движение торгов на текущей неделе будет сложно, поскольку рынок очень активно закладывает ожидания, и этот процесс пока еще не закончен", — резюмировал РИА Новости Вадим Меркулов из Freedom Finance Global.
https://1prime.ru/Stocks/20230313/840054754.html