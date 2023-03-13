МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Инвесторы в США на фоне обвала акций банковского сектора ожидают стабилизирующих действий Федеральной резервной системы (ФРС) и переводят средства в считающиеся "тихой гаванью" государственные облигации, при этом ситуация на рынке остается довольно волатильной, считают эксперты. Мировые фондовые рынки снижаются под давлением акций банков

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

На таком фоне акции ряда американских банков резко падали в цене в начале торговой сессии понедельника, теряя до 80% рыночной капитализации. Это приводило к приостановкам торгов биржей их акциями для охлаждения паники. Фондовый индекс банковского сектора США терял в начале дня около 8%.

"Не исключено, что сложившаяся в банковской сфере США ситуация изменит взгляд на монетарную политику со стороны американского регулятора. В центре внимания сегодня — экстренное заседание ФРС США по ситуации, связанной с банкротством банка SVB. На нем могут быть даны сигналы к изменению монетарной политики. В этой связи инвесторы остаются в режиме "risk off". Инвесторы начали переходить в государственные облигации США, доходности которых резко снизились", — комментирует Евгений Линчик из УК "Первая".

Если на прошлой неделе преобладали риски того, что ФРС продолжит ужесточение монетарной политики, то в понедельник на фоне потрясений в банковском секторе рынки уже вернулись к оценке меньшей скорости повышения ставки регулятора, рассуждает он.

"ФРС анонсировала новый механизм предоставления средств финучреждениям. Цель — убедиться, что они имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков. Минфин США обещал выделить до 25 миллиардов долларов из стабилизационного фонда для поддержки программы", — отмечает начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.

"Ситуация в банковской сфере США остается в центре внимания и является движущей силой довольно волатильной динамики рынка. Впрочем, после выступления Байдена и высказываний финансовых регуляторов рынок чуть-чуть успокоился и отыграл часть распродаж в финансовом секторе. Ожидаем, что волатильность сохранится. Определить дальнейшие движение торгов на текущей неделе будет сложно, поскольку рынок очень активно закладывает ожидания, и этот процесс пока еще не закончен", — резюмировал РИА Новости Вадим Меркулов из Freedom Finance Global.