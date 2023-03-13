МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций закрыл торги снижением на ухудшении внешнего фона и на укреплении рубля к доллару, следует из динамики торгов и комментариев аналитиков. Российский рынок акций снизился в понедельник

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,3%, до 2269,47 пункта, долларовый РТС вырос на 1,19%, до 954,0 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 1,12 рубля до 74,98 рубля.

"Российский рынок акций в понедельник стартовал ростом, реагируя на позитивный внешний фон и подъем сырьевых цен, однако в ходе сессии общерыночная конъюнктура сильно ухудшилась, а нефть Brent резко провалилась в район 80 долларов за баррель. При этом рубль продолжил ощутимо укрепляться к доллару. Подобное сочетание факторов привело к доминированию продавцов", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Видимо, общая ситуация на мировых рынках все же повлияла на динамику российского рынка акций: индекс доллара (DXY) снижается, цены на нефть идут вниз, банковский индекс KBW NASDAQ Bank Index рухнул на 8,63%, отмечает Александр Арутюнян из ИК "Русс-Инвестор".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения — акции Московской биржи (-2,55%), префы "Мечела" (-1,68%), акции ММК (-1,59%), ТГК-1 (-1,48%), НЛМК (-1,39%), ТМК (-1,35%).

"Отход от дивидендной политики Мосбиржи на прошлой неделе "стоит" уже более 6% потери в капитализации. Инвесторы воспринимают такой уход от принятой дивидендной политики как неприятный прецедент для всего рынка", — замечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

В лидерах роста акции "Белуги" (+5%), "Полюса" (+4,02%), НМТП (+3,69%), "Совкомфлота" (+2,62%), расписки VK (+2,51%) и бумаги "Селигдара" (+2,25%).

"В потребительском секторе лидирует "Белуга" после объявления финальных дивидендов за 2022 год в размере 400 рублей, что предполагает дивдоходность по текущим ценам в размере более 11%. Совокупные дивиденды за 2022 год превзошли ожидания рынка и составили 89% чистой прибыли компании по сравнению с утвержденными в дивидендной политике 50%", — говорит Фетисов.

ПРОГНОЗЫ

Бахтин из "БКС Мир инвестиций" прогнозирует по индексу Мосбиржи на 14 марта движение в пределах 2200-2300 пунктов.

Ксения Лапшина их ГК "Финам" полагает, что в ближайшие дни индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2250-2300 пунктов.