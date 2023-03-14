МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Московская биржа обсуждает с участниками рынка и Банком России дополнительные меры противодействия скачкам цен в акциях третьего эшелона, в частности введение механизма дискретного аукциона, рассказали РИА Новости в пресс-службе торговой площадки. Биржи Европы обвалились, а акции банков рухнули из-за кризиса в США

"Мы обсуждаем с участниками торгов и регулятором дополнительные меры противодействия нестандартным движениям цен активов третьего эшелона. Среди возможных механизмов рассматриваются дискретные аукционы по всем акциям при значительном отклонении цены, а также введение более узких ценовых коридоров для бумаг с небольшим free-float. На текущий момент идет дискуссия, поэтому о сроках реализации говорить рано", — сказали в пресс-службе.

Биржа переводит торги в режим дискретного аукциона, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.

"С 2019 года на Московской бирже применяется механизм временного сужения ценового коридора при существенном отклонении цен акций в отсутствие каких-либо значимых корпоративных событий и новостей. Механизм показал свою эффективность. Также мы ведем работу с эмитентами, направленную на предотвращение необоснованного движения цен акций, в том числе за счет привлечения маркетмейкеров и большей информационной открытости в работе с инвесторами", — добавили в сообщении.

Ранее в феврале директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях говорил журналистам, что Банк России получает жалобы в связи с аномальными скачками стоимости низколиквидных акций на бирже, изучает их на предмет возможного манипулирования рынком либо инсайдерской торговли.

С начала февраля на российском фондовом рынке некоторые акции второго и третьего эшелона без очевидных причин подскакивали в цене, привлекая в том числе частных инвесторов. Некоторые бумаги за одну торговую сессию могли подорожать почти вдвое на аномально высоких объемах торгов.