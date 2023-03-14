МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вышел в зеленую зону и поднимается на 0,09% после слабого снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Могло быть и хуже

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.19 мск рос на 0,09% — до 2271,58 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,13% — до 952,73 пункта.