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Акции на Мосбирже опускаются утром во вторник
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Российский рынок акций вышел в зеленую зону и поднимается на 0,09% после слабого снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.19... ПРАЙМ, 14.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вышел в зеленую зону и поднимается на 0,09% после слабого снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.19 мск рос на 0,09% — до 2271,58 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,13% — до 952,73 пункта.