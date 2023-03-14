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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230314/840069115.html
Российский рынок акций вырос во вторник
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Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 0,92%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,92%, до 2290,32 пункта,... ПРАЙМ, 14.03.2023
акции, рынки, новости, россия, акции, биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 0,92%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,92%, до 2290,32 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41%, до 957,88 пункта.