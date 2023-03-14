МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 0,92%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет на внутреннем позитиве

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,92%, до 2290,32 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41%, до 957,88 пункта.