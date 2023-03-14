МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии вторника вырос, отыграв улучшение настроений на мировых фондовых площадках, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций вырос во вторник

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,92%, до 2290,32 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41%, до 957,88 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько снизил темпы роста.

РЫНОК НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Большинство российских акций во вторник выросло, опираясь на смену настроений на мировых площадках.

"Характер торгов на нашем рынке в целом отражал картину изменений нестабильного внешнего фона. Обвалившиеся накануне акции банков в США перешли к восстановлению. Рынок поверил, что экстренные меры финансовых властей позволили предотвратить худшие сценарии", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Рост российских рынков обусловлен стабилизацией новостного фона и снижения градуса паники после банкротства Silicon Valley Bank. Администрации и монетарным властям Штатов пока удалось убедить рынки в том, что ситуация взята под контроль", — также считает Антон Кравченко из УК "Первая".

Западные фондовые индексы росли в рамках коррекции на 0,4-1,9%. Впрочем, стоимость нефти к 20.35 мск теряла 2,9%, до 78,4 доллара за баррель сорта Brent.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 103,7 пункта, также отыгрывая падение понедельника.

В лидерах роста цены в основные торги на Московской бирже оказались бумаги "Ростелекома" (+2,4%), Сбербанка (+2,2%), Ozon (+1,7%), "Татнефти" (+1,6%).

Упали префы "Мечела" (-2,1%), акции "Совкомфлота" (-2,3%), "Распадской" (-1,7%), "Полюса" (-1,4%), НМТП (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ

В центр внимания краткосрочно могут вернуться сигналы монетарных регуляторов: уже в четверг заседание по ставке проведет Европейский центральный банк (ЕЦБ), а на следующей неделе — Федеральная резервная система (ФРС) США, рассуждает Бахтин.

"До заседания ФРС еще неделя, но сегодня был опубликован важный статистический показатель – февральский индекс потребительских цен в США. Он показал, что инфляция продолжила замедляться в рамках прогнозов. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 15 марта – 2220-2320 пунктов", — добавляет он.

Вероятно, на предстоящем в марте заседании ФРС возьмет паузу в вопросе ставки, чтобы понаблюдать за развитием ситуации в банковской сфере, считает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал". Однако макроэкономические факторы указывают на стабильность спроса. Базовая инфляция, которую отслеживает ФРС, вернулась к ускорению. Таким образом, в дальнейшем ставку продолжат поднимать, добавляет он.

"Пока американские монетарные власти среагировали очень быстро на проблемы в банковском секторе США. Это указывает на то, что предпринимаются самые серьезные усилия, чтобы не распространить проблемы на все финансовые учреждения. В том случае, если кризис все-таки случится, рынок акций США способен потерять до 50% капитализации", — добавляет он.