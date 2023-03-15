МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду в начале торгов несколько снижается, следует из динамики торгов. И снова в рост: прогнозы не подводят

Индекс Мосбиржи к 10.02 опускается на 0,15%, до 2286,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,26%, до 955,4 пункта.