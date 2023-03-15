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2023
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Российский рынок акций открыл торги снижением
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Российский рынок акций в среду в начале торгов несколько снижается, следует из динамики торгов. Индекс Мосбиржи к 10.02 опускается на 0,15%, до 2286,9 пункта, долларовый индекс... ПРАЙМ, 15.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду в начале торгов несколько снижается, следует из динамики торгов.
Индекс Мосбиржи к 10.02 опускается на 0,15%, до 2286,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,26%, до 955,4 пункта.